18-Jährige kommt mit Nissan von der Fahrbahn ab und kracht gegen Baum

Baasdorf/MZ - - Eine verletzte 18-Jährige und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 21.10 Uhr, auf der Kreisstraße 2074 ereignet hat.

Nach Polizeiangaben befuhr die 18-Jährige mit ihrem Pkw Nissan die K2074 aus Richtung Baasdorf kommend in Richtung Köthen. Plötzlich geriet ihr Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf den rechten Grünstreifen. Die Fahrerin lenkte gegen und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Baum und kam letztendlich in einer Buschgruppe zum Stehen.