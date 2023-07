Die Köthener Stadtverwaltung zieht eine Vorlage zurück und will den Rasen des Sportplatzes am Ratswall ohne Ratsbeschluss sanieren lassen. Um einen Beschluss zu umgehen. Und um Geld zu sparen. Das sorgt für eine grundsätzliche Debatte im Stadtrat.

18.000 Euro Mehrkosten beim Sportplatz am Ratswall - Wie viel ist Köthen der Umweltschutz wert?

Der Rasen auf dem Sportplatz am Ratswall ist mit Unkräutern durchsetzt, die durch Vertikutieren und Striegeln nicht zu beseitigen seien.

Köthen/MZ - „Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat, für die Sanierung der Rasenfläche des Köthener SV am Ratswall eine Ausnahmegenehmigung vom Verbot der pestizidfreien Kommune zu erteilen.“ So lautet der Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung, über den am Dienstagabend im Stadtrat diskutiert worden ist.