16 Akener Vereine freuen sich über Zuschuss - Ausschuss gibt 8.805 Euro für Projekte frei

Aken - Insgesamt 16 Akener Vereine haben für dieses Jahr eine Unterstützung bei der Stadt beantragt. In Summe bringt der Ausschuss für Soziales, Schule, Kultur und Sport des Akener Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung 8.805 Euro auf den Weg. Alle Projekte wurden einstimmig beziehungsweise mehrheitlich beschlossen, ohne bei den beantragten Summen irgendwelche Abstriche zu machen.

Der höchste Einzelbetrag entfällt in diesem Jahr mit 1.000 Euro auf die katholische Kirchengemeinde St. Konrad, die das Geld für ein Beleuchtungsprojekt nutzen will. Der Kirchturm soll angestrahlt werden. 960 Euro beantragte der Reit- und Fahrverein Susigke, um für die Mitglieder neue Vereinsjacken anzuschaffen. Der Tennisverein erhält hingegen 800 Euro und will das Geld einsetzen, um die alte Wasserversorgung auf dem Vereinsgelände zu erneuern.

Mit dem Tae Kwon Do Club der Stadt Aken befindet sich ein weiterer Sportverein auf der Liste der unterstützten Vereine. 755 Euro sollen für neue Trainingsmaterialien und Regalsysteme ausgegeben werden. Mit 700 Euro will der Narraria Club Aken vor dem Start der neuen Session einheitliche Westen für die Gesangsgruppe kaufen. Für eine neue Kameraausrüstung will die evangelische Kirchengemeinde Aken 550 Euro ausgegeben, um somit auch künftig in der Lage zu sein, Onlineformate zu produzieren. Weitere 200 Euro sind für die monatlichen Konzerte in der Kirche St. Nikolai freigegeben worden.

Vier weitere Vereine werden mit jeweils 500 Euro aus dem städtischen Haushalt bedacht. So hat der Schulförderverein der Sekundarschule „Am Burgtor“ zum Beispiel vor, das Grüne Klassenzimmer auf dem Schulhof zu erweitern.

Für zwei Aluminium-Klapptore und eine Spielfeldmarkierung setzt der FC Stahl Aken das Geld ein. Die Skatspieler der Akener Stadtwache wollen neue Tablets beschaffen. Und auch die Schützengilde Aken 1841 geht nicht leer aus. Sie nutzt die bewilligte Summe, um zwei Jubiläen würdig begehen zu können. So sollen 180 Jahre Vereinsgründung und drei Jahrzehnte nach der Wiedergründung gefeiert werden.

Mit 470 Euro will der Modellsportclub Delphin neue Auslegware anschaffen. Um 400 Euro Zuschuss hatten die Kanuten gebeten, um ein Gästezimmer im Bootshaus zu modernisieren. Die Landfrauen kaufen sich eine neue Nähmaschine und erhielten zu diesem Zweck 370 Euro. Der TSV Elbe Aken bekam 300 Euro für Sanierungsarbeiten auf der Kegelbahn. Ebenso der Kneipp-Verein, der das Geld als Unterstützung der Vereinsgründung ansieht.

Im vergangenen Jahr summierte sich der Bedarf an kommunalen Zuschüssen für die Projekte Akener Vereine auf über 12.000 Euro. Bewilligt wurden schließlich 5.500 Euro. 2019 genehmigten die Stadträte finanzielle Zuschüsse in Höhe von 4.600 Euro.