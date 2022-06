150 Zimmer in Köthener Studentenwohnheim aufgebrochen - Prozess gegen drei Männer

Eine Polizeimeldung hatte es Ostern 2021 nicht gegeben. Doch nun sind drei Männer sind in Köthen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls angeklagt, ein Mann auch wegen Hehlerei.

Köthen/MZ - Ein spektakulärer Einbruch in ein leerstehendes Wohnheim der Hochschule Anhalt in Köthen über Ostern 2021 wird seit Dienstag am Amtsgericht verhandelt. Drei Männern im Alter von 33, 37 und 42 Jahren aus Köthen wird gemeinschaftlicher Diebstahl im besonders schweren Fall vorgeworfen.