Thorsten Zimmermann hat die über 150 Jahre alte Orgel in den letzten drei Monaten umfassend gereinigt und repariert. Am Dienstag ist der Tag der Wahrheit.

150 Jahre altes Instrument in der Jakobskirche muss Abnahme bestehen

Köthen/MZ - Wenn es mucksmäuschenstill ist und die Kirche leer, atmet Thorsten Zimmermann auf. „Dann komme ich am besten voran.“ Dann stört niemand den Prozess, der sich über Tage hinzieht und am Dienstag abgeschlossen sein muss: das Stimmen der Orgel in der Köthener Jakobskirche.