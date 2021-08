15 neue Corona-Infektionen am Mittwoch - Vier Arbeiter aus Nordrhein-Westfalen in Isolation

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Zahl der Coronainfektionen steigt im Landkreis. Am Mittwoch sind gleich15 neue Fälle hinzugekommen.

„Darunter befinden sich vier Personen aus Nordrhein-Westfalen, die in Anhalt-Bitterfeld arbeiten und in Isolation sind“, sagt Kreissprecher Udo Pawelczyk. „Deshalb werden diese Fälle bei uns statistisch erfasst.“

Sieben der neuen Fälle wohnen demnach in Bitterfeld-Wolfen, sechs in Zerbst und je eine Person in Sandersdorf-Brehna und Raguhn-Jeßnitz. Unter den Neuinfizierten seien keine Reiserückkehrer. Auch die Delta-Variante wurde nicht festgestellt.

Aktuell infiziert sind 39 Personen. Die Inzidenz für Anhalt-Bitterfeld lag beim Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 8,8, dürfte aber die nächsten Tage steigen.