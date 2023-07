Feuerwehreinsatz am Wochenende 15 Hektar Weizenfeld bei Fernsdorf brennen - Über 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Weizenfeld in der Stadt Südliches Anhalt ist am Sonnabendnachmittag in Brand geraten, Feuerwehrleute und Polizei waren vor Ort.