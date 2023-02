100.000 Euro - Land fördert Wlan in der Wallstraße in Köthen einschließlich Tiefgarage

Köthen/MZ - Wer am vergangenen Montag über Mittag in der Tiefgarage Wallstraße unterwegs war, der konnte einen Mann bei einer ungewöhnlichen Tätigkeit beobachten. Thorsten Klaus lief mit einem Laserscanner auf den Schultern zwischen den Autos entlang und „steuerte“ auch jede Ecke an.