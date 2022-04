10.000 Zollstöcke an einem Ort: Großbadegast war wieder Mekka für Zollstock-Sammler

Die Zollstockbörse in Großbadegast bot für viele Aussteller und Sammler auch die Möglichkeit zum Gedankenaustausch und Fachsimpeln.

Großbadegast/MZ - Bernd Rogaischus rief und fast alle kamen. Sie kamen wieder wie in jedem Jahr, wenn die „Zollstockfreunde 97 Zoll Anhalt“ zu ihrer traditionellen Börse in das Zollstock-Mekka nach Großbadegast einladen. Aussteller, Sammler, Tauschfreunde von Zollstöcken aller Couleur. „Ungefähr 10.000 Zollstöcke haben am Sonnabend-Abend im Ausstellungsraum zur Präsentation ausgelegen, nachdem alle ihre Tische aufgebaut hatten“, erklärt Rogaischus.