10.000 Euro Schaden: Anbau eines Köthener Wohngebäudes steht in Flammen

Köthen/MZ/Keb - Der Anbau eines Wohngebäudes im Köthener Kohlgartenweg stand am Donnerstag kurz vor 11 Uhr in Flammen. Die Köthener Feuerwehr und die Ortswehren Arensdorf und Löbnitz rückten mit 21 Kameraden aus, um der Lage Herr zu werden. „Als wir ankamen, haben wir eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Das Feuer an sich hatten wir schnell unter Kontrolle, allerdings mussten wir mit schwerer Atemschutztechnik eingreifen“, sagte Einsatzleiter Yves Kluge nach dem gut zweistündigen Einsatz.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. „Im Gegenteil“, sagt Kluge, „der Bewohner hat die Feuerwehr sogar selbst alarmiert. Es waren keine Personen mehr in dem Gebäude, als wir ankamen. Allerdings die kleinen Vögel in einer Ziervögel-Voliere haben den Brand nicht überlebt“, so Kluge. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Feuerwehr hat das Gebäude zunächst gesperrt. „Ein Elektriker muss alles prüfen und die Freigabe erteilen“, erklärt Kluge.