1.000 Euro Schaden in der Nacht - Vandalismus am neuen Rastplatz am Russendamm in Aken

Aken/MZ/her - Rund 1.000 Euro Sachschaden sind in der Nacht zum Freitag am neuen touristischen Rastplatz in Aken am Russendamm entstanden. Das meldete die Polizei.

Wie die MZ auf Nachfrage bei der Stadt erfahren hat, sind an den Sitzgelegenheiten Brandschäden aufgetreten, nachdem hier offenbar gekokelt wurde, die Scharniere einer Fahrradbox wurden zerstört, auch die Graffitischutzfolie einer Infotafel ist in Teilen beschädigt worden. Immer wieder würden hier Flaschen herumliegen und Kerzenwachs auf Tischen und Bänken zurückbleiben.

„Es sah aus wie ein Saustall“, sagte Sebastian Schwab, der für Tourismus zuständige Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung Aken. Der stellvertretende Bürgermeister Michael Zelinka schilderte auf Nachfrage der MZ, dass der Platz von Jugendlichen mehr und mehr als Versammlungsstätte genutzt werde und dies „ein großes Ärgernis“ sei.

Dabei habe man hier mit Steuermitteln einen touristischen Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern und auch für die Akener geschaffen; dass jetzt so damit umgegangen werde, sei sehr bedauerlich. Inzwischen wurde ein Schild aufgestellt, dass der Rastplatz nur bis 21 Uhr genutzt werden darf. Die Stadt bittet die Anwohner um Mithilfe, falls dagegen verstoßen werden sollte.