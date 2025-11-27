Der Soroptimist International Club Dessau-Wörlitz und die Stadt Aken wollen im Schulwald der Elbestadt erneut gemeinsam Bäume pflanzen.

Aken/MZ. - Der Soroptimist International Club Dessau-Wörlitz und die Stadt Aken wollen im Schulwald der Elbestadt erneut gemeinsam Bäume pflanzen. Die Aktion findet an diesem Samstag, 29. November, von 10 bis 14 Uhr statt.

„Der Akener Schulwald ist ein seit 2021 entstehendes Gemeinschaftsprojekt, das aus den erheblichen Waldschäden der vergangenen Jahre hervorging“, teilt die Akener Stadtverwaltung mit. „Trockenheit, Hitze und der Verlust weiter Baumflächen im Stadtwald gaben den Anstoß für einen Lern-, Natur- und Begegnungsort, der langfristig ökologische Verantwortung erlebbar machen soll.“

Der Soroptimist International Club Dessau-Wörlitz hat das Projekt initiiert, Spenden für tausende Setzlinge organisiert und sämtliche Pflanz- und Pflegeeinsätze gemeinsam mit der Stadt Aken begleitet. 33 engagierte Frauen aus Dessau-Roßlau, Wörlitz, Wittenberg, Köthen, Berlin und Hamburg gehören dazu. Sie machen sich stark für soziale Projekte in Dessau-Roßlau und der Region sowie international.

Unterstützt wird ihr Projekt in Aken von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Unternehmen und Firmen sowie der Grundschule „Werner Nolopp“ und der Sekundarschule „Am Burgtor“.

„Die jährlich stattfindenden Pflanzaktionen sind zentraler Bestandteil des Konzepts“, heißt es weiter. „Sie schaffen neue Lebensräume, fördern die Biodiversität und vermitteln Kindern wie Erwachsenen die Bedeutung von Klimaschutz und nachhaltiger Waldentwicklung.“ 2024 wurden 3.500 Setzlingen in den Boden gebracht. Auch in diesem Jahr sollen mehr als 1.000 junge Bäume gesetzt werden und damit ein sichtbares Zeichen für Zukunft und Verantwortung.