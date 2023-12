Karpfenlauf in Güsten Mit Video: Drei Runden um den Kiesschacht und der Spaß am Laufen steht im Vordergrund

Der traditionelle Karpfenlauf in Güsten lockt in diesem Jahr 130 Teilnehmer an den Kiesschacht. 15 Karpfen gab es in diesem Jahr zu gewinnen. Das Rennen machten in diesem Jahr die jüngsten Läufer.