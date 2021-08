Zweite Runde Marktimpfen in Jessen

Das mobile Impfteam bietet Service erneut in Jessen an. Wie das ankommt.

Jessen - „Wir werden niemanden wegschicken“, sagt Vanessa Wilde. Da geht es an diesem Freitagmittag schon deutlich auf 13 Uhr zu und noch einige Impfanwärter stehen vor dem Zelt. Seit dem Morgen sind zum zweiten Mal die weißen Zelte des mobilen Impfteams aus Wittenberg auf dem Jessener Markt der Blickpunkt. Dieses Mal sogar eines mehr. „Vergangenen Freitag mussten viele Leute in der Sonne warten. Deshalb haben wir ein weiteres Zelt als Schattenspender mitgebracht“, erklärt die junge Mitarbeiterin des Impfzentrums der MZ.

Ende erst nach 13 Uhr

Erst eine runde halbe Stunde nach den offiziellen Ende des Impftages auf dem Jessener Markt beginnen die Mitarbeiter mit dem Abbau. Schluss für heute, nächsten Freitag wieder.

Mit 97 Menschen, die sich an diesem Tag gegen das Coronavirus haben impfen lassen, „sind wir überrascht, dass es schon wieder so viele waren“, bekennt Vanessa Wilde. Wie berichtet waren es am Freitag zuvor - als die Aktion begann - mit 107 nur wenige Impfwillige mehr.

Markttagsidee zündet

Die Idee, den Freitagsmarkttag in der Elsterstadt für die Aktion des Kreises „Impfen to go“, wie sie in gutem „Denglisch“ heißt, zu nutzen, scheint durchzuschlagen. Zumal seit diesem Freitag auch der beliebte Fischwagen von Suhr wieder mit von der Partie ist. „Es ist sehr schön, dass diese Möglichkeit zum Impfen so gut angenommen wird“, kommentiert die Mitarbeiterin in der Anmeldung die Besucherfrequenz.

Wie am Freitag zuvor wurden die beiden Vakzine von Johnson und Johnson als Einmalgabe und von Biontech/Pfizer unter die Leute gebracht. Rund ein Viertel des Bedarfes wurde mit Biontech abgedeckt, schätzt Vanessa Wilde ein. Unter den Impfpatienten für diesen Stoff sind viele, die sich hier die zweite Impfdosis holen.

Zu den Besonderheiten dieses Impftermins zählte außer der deutlich höheren Zahl an Bundeswehrsoldaten am Ort auch: „Wir hatten einen relativ jungen Altersdurchschnitt. An die zehn Leute unter 18 und viele unter 60 ließen sich impfen“, resümiert Vanessa Wilde. Die im übrigen einschätzt: „Die Leute hier sind sehr freundlich. Das ist leider nicht überall der Fall.“ (mz)