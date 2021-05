Zweite Debüt-Saison für Jessener Damen

Jessen - Antonia Schulze öffnet den Kofferraum und greift nach ihrem Handball. Ganz leicht kann sie ihn zusammendrücken. Es ist kaum noch Luft auf der „Pille“. „Daran sieht man, wie lange wir schon nichts mit Ball gemacht haben“, sagt sie fast schon etwas wehmütig, während sie das kleine Leder wieder zurücklegt. Nachdem die Handballerinnen des Jessener SV 53 mit dem Corona bedingten Abbruch des Spielbetriebs in der vergangenen Saison schroff ausgebremst wurden, können sie sich auch auf die neue Spielzeit nach wie vor nicht optimal vorbereiten.

Wie bei allen anderen Mannschaftssportarten sind normale Trainingseinheiten nicht möglich. „Das war schon ziemlich hart“, denkt Cindy Kühnast zurück, „der Abbruch kam ja direkt vor dem wichtigen Spiel gegen Oebisfelde.“ Die Jessener Damen hatten als Aufsteiger bis zu diesem Zeitpunkt die ersten Spiele in der Sachsen-Anhalt-Liga verloren und hatten sich gerade für diesen Vergleich so viel vorgenommen.

„Wir dachten ja, dass wir dieses Spiel eventuell gewinnen können“, betont Chantal Liebmann gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. Die 19-Jährige, die derzeit an ihrem Fachabitur für Gesundheit und Soziales arbeitet, spielt bereits seit der ersten Klasse Handball. Gemeinsam mit der 18-jährigen Gymnasiastin Antonia Schulze durchlief sie alle Jugendabteilungen der Jessener Handballerinnen und so ist es klar, dass die jungen Frauen sich mit ihrem Team für die höhere Liga viel vorgenommen hatten.

„Die Spielklasse halten“, definiert Kühnast das primäre Ziel des Teams für die nun erneut bevorstehende Saison. „Wir wollen in jedem Spiel so gut wie möglich abschneiden“, bricht Schulze es etwas herunter, „und so viel wie möglich lernen aus den Spielen.“ Aufgrund der Annullierung der vergangenen Saison stehen die Frauen in diesem Jahr erneut vor ihrer Debütsaison in der Sachsen-Anhalt Liga und können ihre Ziele an sich eins zu eins übernehmen.

„Hoffentlich wird es eine komplette Saison“, bemerkt Kühnast. „Es wird viel gelaufen“, berichtet die Sportlerin, die mit ihren 28 Jahren eine der erfahrensten Spielerinnen im Team ist. „Mir fehlte das Team“, sagt Liebmann und erklärt, dass es ja um einiges einfacher ist, sich in der Gemeinschaft zu motivieren als allein den sogenannten inneren Schweinehund zu überwinden. Allerdings haben die Ideen und Aktionen der Jessener Vereine auch die Handballerinnen in Bewegung gehalten. Kühnast erwähnt sofort den Wettkampf zwischen den Fußballern der Allemannia und ihrem Damenteam.

Im Rahmen des Tokio-Laufs - der mittlerweile ja um die ganze Welt reichen soll - hatten sich die Handballerinnen zu diesem Fernwettkampf mit den Männern hinreißen lassen. „Den Vergleich haben wir zwar verloren“, berichtet Kühnast, die als Pharmazeutisch technische Assistentin tätig ist, „aber durch diesen zusätzlichen Ansporn haben einige von uns ihre persönlichen Ziele noch einmal deutlich übertreffen können.“

Kühnast lobt zum einen die Vielseitigkeit „ihres“ Sports, zählt sofort Laufen, Rennen, Blocken und Werfen auf und betont dann ebenfalls, dass sie sich ursprünglich für Handball entschieden hatte, da es eine Mannschaftssportart ist. „Die Freunde, die man dadurch gewinnt, ist ja auch ein großes Thema“, so die junge Frau, die obwohl sie die bisherigen Einschränkungen aufgrund der Pandemie durchaus nachvollziehen kann, sagt, „irgendwie ist es schon traurig, dass man sich nicht mehr so treffen kann, wie man das eigentlich möchte.“ Bei diesen Überlegungen der Sportlerinnen spielt insbesondere der Nachwuchs eine große Rolle. „Es geht ja momentan auch darum, die Kleinen zu begeistern“, meint Schulze. (mz)