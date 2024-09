Gegen die Mörder der Groß Naundorfer MZ-Zustellerin und eines Rentners in Berlin und Mittäter sind die Urteile gefallen. Wie der Richter am Landgericht Berlin sie begründet.

Groß Naundorf/DPA/MZ. - Am Landgericht in Berlin sind die Urteile verkündet worden gegen jene Täter, die in der Nacht vom 18. auf den 19. August 2022 eine 67-jährige Frau in Groß Naundorf getötet haben sollen.