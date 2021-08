Zweimal Gold fürs Weingut Hanke in Jessen

Fünf Medaillen wurden bei der Landesweinprämierung den Jessenern zugesprochen. Wie sie den Erfolg bewerten und was demnächst ansteht.

Jessen - Überaus erfolgreich hat sich das Weingut Hanke an der Landesweinprämierung 2021 beteiligt. Die Zahl der Teilnehmer war groß. Zwölf Weingüter mit 95 Sekten und Weinen stellten sich der Qualitätsbewertung. Für 83 Weine gab es Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen, ausgezeichnet vom Weinbauverband Sachsen, der mit der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft die Prüfungen vorgenommen hatte. Am Ende stand fest, dass sich das Weingut Hanke fünf Medaillen sichern konnte, davon sogar zwei goldene.

Sie gab es für den Weißburgunder Kabinett aus dem Jahr 2020 und den Chardonnay Kabinett (2019). Mit Silber gewürdigt wurden der Kerner QbA (2019) der Cabernet Blanc QbA (2019) und mit Bronze der Riesling Kabinett (2019). „Wir sind sehr stolz, dass wir zwei Goldmedaillen bekommen haben“, sagt Frank Hanke am Donnerstag. Die fünf Medaillen insgesamt bezeichnet er als einen „sehr guten Spiegel unserer Qualität“. Die Ehrungen entgegengenommen hat Ingo Hanke in der Veranstaltung des Weinbauverbands Sachsen auf dem Weingut Hoflößnitz bei Radebeul.

„Gut ausgereift“

Vor einigen Wochen bereits hatten Hankes die Weine zur Prämierung eingereicht. Dass auch edle Tropfen aus dem Jahr 2019 dabei waren, begründet Frank Hanke so: „Es hat Vorteile, wenn die Weine gut ausgereift sind, als wenn sie sehr jung sind.“ Im Weingut werde auf Ruhe und Geduld gesetzt, der Wein sollte nicht zu zeitig in die Flaschen kommen.

Im Gegensatz zu anderen Weingütern in dem sächsischen Verband, deren Schäden im vergangenen Jahr noch überschaubar waren, sind die Verluste im Weingut Hanke viel größer ausgefallen. Sie lagen bei etwa 65 Prozent, aufgrund des kräftigen Spätfrosts. Der Weißburgunder, für den es in Radebeul eine Goldmedaille gab, war davon nicht betroffen. Die Rebstöcke blieben aufgrund der Lage unweit des Wasserhochbehälters vom Frost verschont und sorgten für einen guten Ertrag, berichtet der Weinbauer. Zur aktuellen Situation sagt er: „Es sieht super aus.“

Für Prognose zu zeitig

Doch abgerechnet werde erst, wenn der Wein im Fass ist. „Ob es ein guter Jahrgang wird, sehen wir erst später.“ Manchmal kann die Witterung ein paar Tage vor der Weinlese noch erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben. Das ist also noch ungewiss, nicht zu rütteln ist hingegen am Erfolg bei der Landesweinprämierung.

Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) gratuliert am Donnerstag zu dem herausragenden Erfolg. Dieser Medaillenspiegel für ein Weingut sei schon sehr bemerkenswert. Er anerkannte zudem, dass Hankes auch Angebote für die Bevölkerung unterbreiten, etwa mit dem Weinabend während des diesjährigen Schul- und Heimatfestes.

Hoffest im September

Jetzt wird Kurs auf das Hoffest auf dem Weingut genommen, das nach jetzigem Stand am 11. September begangen werden soll, informieren Sandra und Frank Hanke. Zudem anerkennt der Bürgermeister die große Vielfalt an Weinen. Frank Hanke kann dazu die konkreten Zahlen liefern. 14 Rebsorten sind angebaut, 25 verschiedene Weine werden daraus. „Das ist doch gigantisch“, so der Bürgermeister.

Beim Weinkauf achten Kunden schon darauf, ob eine Sorte zu den mit Medaillen bedachten gehört, merkt Frank Hanke noch an. Das sei eine Hilfestellung bei der Kaufentscheidung. Jetzt können Hankes weitere fünf gute Argumente ins Feld führen. (mz)