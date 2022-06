Zwei Jessener kommen zur 100. Blutspende

Eine Mitarbeiterin des DRK-Blutspendedienstes legt Bert Weiner (vorn) die Kanüle an. Er und Ingo Herrmann (dahinter) geben am Sonnabend in Jessen ihre 100. Blutspende.

Jessen/MZ - Es war zu Abiturzeiten sein Physiklehrer Andreas Ranisch, der in ihm den Gedanken des Blutspendens weckte. Seitdem gibt Bert Weiner regelmäßig einen Teil des roten Lebenssaftes für andere her. Am vergangenen Sonnabend in der Jessener Sekundarschule Nord war es das 100. Mal und von daher ein kleines Jubiläum. Dafür erhielt er vom Spendeteam eine Aufmerksamkeit und wird im Herbst zur zentralen Ehrung der Blutspender der Region eingeladen.