Zwei Chöre besingen in Annaburg den Frühling

Mit dem Lied „Dona nobis pacem“ - Gib uns Frieden - haben am Sonntagnachmittag der Forstliche Gesangverein Annaburg und der Frauenchor Seyda, beide unter der Leitung von Heinz Geisler, das Frühlingssingen im Porzellaneum Annaburg eingeleitet. Damit wollten die Sängerinnen und Sänger den Wunsch nach Frieden ausdrücken und ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk, sagte Günther Wagner, Vorsitzender des Forstlichen Gesangvereins Annaburg. Die Sängergemeinschaft hatte zu ihrem dritten Frühlingssingen eingeladen. Das Zweite gab es 2019. Danach gab es zwar den Wunsch, in den Jahren 2020 und 2021 dazu einzuladen, aber nicht die Möglichkeit. „Wir haben uns nicht unterkriegen lassen.“ Auch ein Termin im März musste abgesagt werden. Doch nun konnten die Chöre das Publikum erfreuen, etwa mit dem Finkenwalzer, „Wie schön blüht uns der Maien“, „Leise zieht durch mein Gemüt“ und im „Frühtau zu Berge“. Günther Wagner warb zudem um Mitsängerinnen und Mitsänger. „Werfen sie ihre Bedenken über Bord und haben sie Freude am gemeinsamen Singen.“