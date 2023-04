Annaburg/Dessau/MZ - Die Urteile gegen zwei Männer, die von Januar 2020 bis Januar 2021 vor allem in Annaburg in zahlreiche Drogen-Delikte verwickelt gewesen sein sollen, werden voraussichtlich am 28. April verhängt. Von diesem Zeitplan geht derzeit die 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau aus, denn an diesem Tag werden die Plädoyers von Staatsanwältin Heidrun Voss und den beiden Verteidigern erwartet.

