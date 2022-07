Zugang zum Hemsendorfer Park ist derzeit aus Sicherheitsgründen versperrt

Die Jessener Stadtverwaltung macht den Park in Hemsendorf dicht. Warum das geschieht und was nun folgen soll.

Diese Eichen sind im Hemsendorfer Park bereits umgefallen und bilden unter diesem Aspekt betrachtet keine Gefahr mehr. Doch sie liegen nun in einem der Kanäle. Da der Park aber nun mal ein Park ist und kein reines Naturschutzgebiet, kann das nicht so bleiben.

Hemsendorf/MZ - „Wir mussten den Park in Hemsendorf für die Öffentlichkeit sperren. Jegliches Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten.“ Diese Information gaben am Montag Jessens Ordnungsamtsleiter Daniel Lehmann - derzeit urlaubsbedingt amtierender Bürgermeister - und Bauhofchef Thomas Riedel an die MZ.