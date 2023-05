Im Raum Jessen stehen etliche alte Mühlen – viele restauriert. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag öffnen Letztere ihre Pforten. Was es zu erleben gibt.

Plossig/Naundorf/MZ - Historische Mahltechnik sehen, erleben und verstehen – das dürfte am Pfingstmontag auch in der Region Jessen vielfältig möglich sein. Hier listet die Mühlendatenbank der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) immerhin sieben gut erhaltene Windmühlen auf. Mindestens drei davon dürften an jenem 29. Mai einen Besuch lohnen.