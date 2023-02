Die Artisten des „Circus Salto“ gastieren bis zum Wochenende in Jessen. Wie der Aufbau gelaufen ist und was die Zuschauer in der Manege erwartet.

Jessen/MZ - Seit Sonntag füllt sich der Jessener Schulfestplatz mit Wohnwagen, Traktoren und Lkws des „Circus Salto“, der in diesen Tagen in Jessen gastiert. Noch am gleichen Tag bauen die Schausteller das Wichtigste überhaupt auf – das Zelt für die Tiere. Das blau-gelbe Beduinenzelt mit den fünf Spitzen beherbergt Kamele, Pferde, Ziegen, Lamas und exotische Rinder. Nur die Zebras knabbern gemütlich unter freiem Himmel an den Grasspitzen des Festplatzes.