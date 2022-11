Zirkus-Familie beendet Tournee in Groß Naundorf - Warum sie sich auf Weihnachten freuen.

Zirkus Brunselli beendet seine Tournee in Groß Naundorf. Wie die Familie mit steigenden Preisen umgeht und warum die Hochzeitsreise beinahe ausfiel.

Zirkus Brunselli gastiert in Groß Naundorf. Madeleine, Diego, Sergio und Hündin Mini werden zum Ende der Saison in der Manege stehen.

Groß Naundorf/MZ - Sie sind wieder im Jessener Land – Familie Brunßen vom Zirkus „Brunselli“ beendet ihre Tournee in Groß Naundorf mit Auftritten an diesem Samstag, 16 Uhr, sowie am Sonntag, 11 Uhr. Damit schließt sich für die Familie ein Kreis.