Artisten vom Zircus Brunselli aus Bremen haben die Winterpause gut genutzt. Was im Programm geboten wird und was das Direktorenpaar mit Jessen verbindet.

Zircus Brunselli beginnt seine Saison in Listerfehrda

Zum Aufbau des ZIrkuszeltes, wie hier in Listerfehrda, werden Kraft und Geschick gebraucht. Miguel schwingt den Hammer, Sergio und Renee spannen gemeinsam die Halteleinen.

Listerfehrda/MZ - Es wird ein Wiedersehen sein mit einem Publikum, das vor zwei Jahren bereits das Programm des Familienzirkus Brunselli gefeiert hatte. Damals wie auch heute wieder eröffnet das nur aus sieben Artisten bestehende Zirkusteam an diesem Freitag seine Tour in die Saison in Listerfehrda. Für die Artisten, die gleichzeitig sieben Handwerker und Aufbauhelfer sind, genauso wie sieben Tierpfleger, ist die Winterpause damit vorbei.