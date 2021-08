Zeltstadt am Hospital in Zahna

Zahna-Elster - Alles ist in Bewegung am späten Donnerstagnachmittag auf dem Hof des Zahnaer Hospitals. Kleinere Kinder toben sich auf der Hüpfburg aus, die Größeren, vornehmlich Jungen, driften. Das heißt, sie kurven mit robusten Dreirädern den abschüssigen Weg hinab, um scharf zu bremsen und - das ist dann der Kick - sich um die eigene Achse zu drehen. Kinderfeuerwehrwartin Katja Schneider, Jugendclubchefin Elke Schäufele und ihre Mitarbeiterin Elke Pfennig sehen dem Treiben gelassen zu. Die Kinder dürfen sich austoben. „Wenn es dunkel wird, kriechen sie von allein in ihre Zelte“, sagt Katja Schneider.

Die kleine Zeltstadt ist im Hospitalgarten aufgebaut. 23 Sechs- bis 14-Jährige, Mitglieder von Jugendclub und Kinderfeuerwehr Zahna, nehmen am nunmehr dritten gemeinsamen Zeltlager teil. „Beim ersten Mal“, erzählt Jugendclubchefin Schäufele, „hatten wir Mannschaftszelte, das hatte für die Kinder natürlich besonderen Reiz.“ In der Pandemie verlangen die Hygieneauflagen, dass jedes Kind in seinem eigenen Zelt schläft - ausgenommen Verwandte. Zwar sind die neunjährige Pia und Alina (14) nicht verwandt, „aber unsere Mütter sind sehr eng befreundet“, wie die Ältere erzählt.

So auch die Mädchen, die von jeher gemeinsam Ferientage in Zahna oder bei Alina in Bad Düben verbringen. Pia ist das erste Mal in dem Zeltlager, auch den Jugendclub kennt sie noch nicht so gut. „Wir wohnen zwar nicht weit weg, aber ich darf noch nicht allein hierher, wegen der Straße.“ Im Kreuzungsbereich mit der Zallmsdorfer Straße ist die stark befahrene Jüterboger Straße sehr unübersichtlich. Die Spielmöglichkeiten hier im Hospital-Garten gefallen der aufgeschlossenen Neunjährigen sehr.

Pias Großcousin Marlon hingegen hat schon alle drei Zeltlager mitgemacht. Und obwohl er erst acht Jahre alt ist, fürchtet er sich nicht, allein im Zelt zu schlafen. „Auf den Schwimmbadbesuch“, der für Sonnabend geplant ist, freue er sich am meisten. Es ist zwar Badewetter angesagt, sollte es doch nicht werden, verspricht Elke Schäufele eine Überraschung. So sind die Tage bis zum Abbau des Lagers am Sonntag ausgefüllt mit gemeinsamen Erlebnissen. Freitag wurde das Spielmobil erwartet, zudem war ein „Spiel ohne Grenzen“ geplant.

Im Hospitalsaal wird derweil schon für das Abendessen eingedeckt. Regionale Lebensmittelproduzenten sponsern Zutaten auch für Frühstück und Snacks zwischendurch: Milchprodukte und Obst aus Jessen, Wurst und Fleisch aus der örtlichen Fleischerei und aus Reinsdorf, Gemüse und Backwaren aus Wittenberg und die Brause kommt natürlich aus der Zahnaer Brauerei. Darüber hinaus gehören Ortsbürgermeister Johannes Schneider und ein Wittenberger Fachhändler für Autozubehör zu Unterstützern.

Die Betreuerinnen freuen sich zudem über die Bereitschaft der Jugendlichen, die ihnen zur Seite stehen, wenn es darum geht, den „wilden Haufen“ freundlich, aber bestimmt zur Räson zu bringen. Was es dabei zu beachten gibt, haben sie im Lehrgang zur Jugendleitercard gelernt. (mz)