Zum Internationalen Frauentag herrscht Hochbetrieb in den Blumengeschäften im Jessener Land. Was von den Kunden nachgefragt wird.

Jessen/MZ - Der Internationale Frauentag, der am 8. März gefeiert wird, gilt als der Tag, an dem „Mann“ den Frauen seinen Respekt und Wertschätzung zeigen kann. Ursprünglich wurden den Frauen vor allem Nelken geschenkt, da viele Frauen am ersten Internationalen Frauentag 1911 diese Blumen als Symbol der Gleichberechtigung zu den Demonstrationen trugen, bei denen sie für ihr Wahlrecht kämpften. Auch heute gelten Blumen noch immer als das beliebteste Geschenk an diesem Tag, jedoch werden inzwischen verschiedene Blumenarten verschenkt.