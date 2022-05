Zehntklässler sprechen über das Sterben in Annaburg

Schüler der Annaburger Sekundarschule befassen sich eine Woche lang mit dem Thema Menschenwürde. Was ihnen Hospiz-Mitarbeiter über den Tod vermitteln.

Annaburg/MZ - Das Geräusch von zerreißendem Papier ist in der Stille des Klassenraums überdeutlich zu hören. Sindy Herrmann geht zum nächsten Schüler und wählt wahllos einen Zettel, den sie ebenfalls zerreißt und dann achtlos vor ihm auf den Boden fallen lässt. Erst als die Leiterin des Katharina von Bora Hospiz in Wittenberg von jedem Schüler und Schülerin der Klasse 10a der Annaburger Sekundarschule einen Zettel weggenommen hat, erlaubt sie den Jugendlichen nachzuschauen, was ihnen mit den restlichen Zetteln, auf denen sie ihre persönlichen Lebensziele, Lieblingsfähigkeiten, -menschen oder -gegenstände aufgeschrieben haben, noch geblieben ist.