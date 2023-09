Familienleben in Sachsen-Anhalt Zahna-Elster kämpft mit Millionendefizit - Kitaplätze werden teurer

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Die Rahmenbedingungen in den Kitas in Zahna-Elster sind positiv bewertet worden. Nun stehen hier aber Beitragserhöhungen an.