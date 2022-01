Zahna-Elster erwägt erneute Teilnahme am Städtewettkampf der Energieversorger

Beim 14. Städtewettbewerb wurde in Bülzig kräftig in die Pedale getreten.

Zahna-Elster/MZ - Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen noch fallen müssen. „Aber wir haben mehrere Jahre an dem Ausscheid teilgenommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Zahna-Elster auch dieses Jahr wieder mitmacht.“ Das antwortete der Bürgermeister der Stadt, Peter Müller (Freie Wähler), am Dienstag auf eine entsprechende Nachfrage der MZ. Es geht um den Städtewettbewerb, den die regionalen Energieversorger Envia-M und Mitgas bereits seit etlichen Jahren veranstalten.

Bürgermeister traten an

Für den 2022 von Mai bis Oktober geplanten Wettkampf im - sportlichen - Radeln auf dem Hometrainer läuft noch bis zum 21. Januar die Bewerbungsfrist. Traditionell waren Volksfeste in den teilnehmenden Orten genutzt worden, um so viele Menschen wie möglich aufzufordern, auf dem Trainer so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren. Jene Kommune mit der höchste Summe an Kilometern gewinnt.

Gestrampelt wird in Kategorien für Erwachsene und für Kinder. Die auf diese Art errungenen Preisgelder können die Siegerstädte Vereinen zur Verfügung stellen. Welche das sind, wurde gewöhnlich durch ein Bürgervotum bestimmt.

Im gerade zu Ende gegangenen Jahr 2021 konnte der Städtewettbewerb aufgrund der Corona-Verhütungsregularien nicht wie gewohnt veranstaltet werden. Dafür sollten die Bürgermeister in die Bresche springen. Sie erhielten von den Energieversorgern E-Bikes, um damit Kilometer zu schruppen. Den Sieg 2021 fuhr Peitz ein. Die durch den Wettbewerb erradelten Prämien in Höhe von 45.300 Euro spendeten Envia-M und Mitgas nach eigenen Angaben an 65 gemeinnützige Vereine in ihrem Versorgungsgebiet.

2022 wieder analog

Nun beginnen laut einer entsprechenden Information der Energieversorger die Planungen für den Wettbewerb 2022. Das wird dann der insgesamt 18. sein. Und den wollen Envia-M und Mitgas wieder in der gewohnten Form auf Volksfesten in den Teilnehmerstädten veranstalten.

Sollten durch die Rahmenbedingungen im geplanten Zeitraum Veranstaltungen dieser Größe nicht möglich sein, werden Envia-M und Mitgas wieder eine Alternative anbieten, um dennoch die Menschen in der Region zu unterstützen, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter weiter.

Ausführliche Informationen zum Städtewettbewerb gibt es auf www.städtewettbewerb.de