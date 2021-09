Wovor sich Martin Steinert bei einem Abstecher nach Haiti fürchtete

Jessen/MZ - Eine Sprachreise führte den Jessener Arzt und Weltenbummler Martin Steinert in diesem Sommer in die Dominikanische Republik. „Ich wollte meine Spanischkenntnisse auffrischen “, sagt der Jessener.

Bewusst hatte er einen Anbieter gewählt, der sich in seinem Land sozial engagiert. Ein Ausdruck dessen ist, dass die Sprachschüler zu Hause bei Einheimischen untergebracht werden. Das entspricht Steinerts Reise-Philosophie, ein fremdes Land über seine Menschen kennenzulernen. In einer der Bettenburgen an der Ostküste „war ich nur notgedrungen für zwei Tage, weil wegen der Pandemie derzeit fast nur Touristenflüge nach Punta Cana oder Puerto Plata gehen“.

„Zuerst habe ich bei einer Rentnerin in Santo Domingo gewohnt“, erzählt Steinert. Nur ein kurzer Spaziergang waren es von dort zur Kathedrale, die von 1521 bis 1540 als erstes Gotteshaus in der so genannten Neuen Welt, errichtet wurde.

Kein Fan von Grammatik

Der Unterricht fand im Wohnzimmer der Lehrerin, einer Mittfünfzigerin statt. Was heißt Unterricht: „Ich bin kein Fan von sieben Stunden Grammatik“, sagt Steinert. „Ich bringe die Leute dazu, dass sie so viel wie möglich erzählen.“ So habe er sich mit der Lehrerin auf das nötige Minimum an Theorie geeinigt.

„150 Dollar Rente monatlich bekommt meine Gastgeberin“, erzählt der Jessener über die sozialen Verhältnisse in dem Karibikstaat. Abzüglich Miete und Stromkosten, die aufgrund der tropischen Hitze sich Tag und Nacht drehenden Ventilatoren nicht unerheblich sind, blieben ihr 75 Dollar zum Leben. „Ein Tourist auf der Insel gibt im Durchschnitt pro Tag 110 Dollar aus“, macht Steinert das Verhältnis deutlich.

Zudem schlage für die alte Dame noch das Kreislaufmedikament mit monatlich 45 Dollar zu Buche. „Notfallbehandlung ist in der ,Domrep’ kostenlos. Röntgen, Labor, Fachärzte und Medizin müssen die Einwohner selbst bezahlen“, das erfuhr Steinert von einem Berufskollegen in einem Gesundheitszentrum. Die zumeist von US-Amerikanern betriebenen Privatpraxen und -kliniken könnten sich nur wenige Dominikaner leisten.

Dieser Familie hat Steinert eine Monatsration Lebensmittel gespendet. Martin Steinert

Soziale Netzwerke schenken Zufriedenheit

Neben der typisch karibischen Gelassenheit und Lebensfreude sind es laut Steinert „die guten sozialen Netzwerke“, die den Menschen trotz bescheidener Bedingungen ihr Leben in Zufriedenheit genießen lassen. Da gehe es nicht vordergründig um Sein und Haben wie in Deutschland. Wenn jemand krank ist, lege die Familie eben zusammen. „Viele haben auch Verwandte in Nordamerika, die helfen. Und die, die man dort zur unteren Mittelschicht zählt, verdienen ihr Geld über mehrere Standbeine.“

Die Lehrerin im Norden des Landes, wo Steinert die zweite Hälfte seines Sprachkurses hatte, arbeite außerdem als Übersetzerin, damit die Kinder studieren können.

Über den örtlichen Verein „Rosa“ spendete Steinert Geld für eine Familie, deren Blechhütte am Berghang in Los Terrenas abgebrannt war. Seine Gasteltern kauften davon eine Monatsration an Lebensmitteln, Waschpulver und Seife. Für den Jessener war es eine Herzensangelegenheit, die verarmte Familie zu besuchen und die Sachspende zu übergeben.

Domino und Musik

Der von der Sprachschule organisierte praktische Teil bestand aus Ausflügen und Kultur. Dominospielen gehörte dazu, aber auch Reiten, Tanzkurs und Discobesuche. „Domino habe ich viel gespielt, aber statt der Disco habe ich mir lieber die Straßenmusik angehört.“

Das letzte Drittel seines Aufenthalts auf der Karibikinsel hat der Jessener auf seine Weise gestaltet. Mit dem Linienbus, „fünf Euro für 100 Kilometer“ , ist er die Nordküste entlang getourt, vorbei an üppigen Kakao-, Kaffee-, Mango- oder Zuckerrohrplantagen.

Und er hat sich nach Haiti gewagt. „Es ist eine grüne Grenze“, so Steinert, aber sie trenne Welten. „Schon im Mittelgebirge habe ich mich nach Afrika versetzt gefühlt. Winzige Hütten, vor denen sich das Familienleben abspielt. Wäsche waschen in Blechschüsseln, Wasser holen aus dem Brunnen. Bauern, die mühselig ihre kleinen Parzellen bewirtschaften, unterernährte Kinder. Es gibt keine Straßen, keinen Strom, keine Müllabfuhr. Die Nordküste ist eine einzige Müllkippe.“

In einem Gesundheitszentrum im Norden der Domrep Fotos: Steinert

Naturkatastrophen

Die Naturkatastrophen der Vergangenheit haben die Lage zusätzlich verschlechtert. „Es war schon schockierend die Auswirkungen des Hurrikans von 2017 zu sehen.“ Kurz nach der Rückkehr des Jesseners hat erneut ein schweres Erdbeben das Land erschüttert, „etwa 100 Kilometer entfernt von dort, wo ich war“, redet Steinert von Glück, das nicht mitgemacht haben zu müssen.

Dabei seien Landschaft und Vegetation in Haiti ebenso paradiesisch und prädestiniert für Landwirtschaft und Tourismus. „Das Problem ist, Haiti - laut Verfassung eine präsidiale Republik - hat keinen ordnenden Staat. Schon vor der Ermordung des Präsidenten im Juli dieses Jahres herrschte Korruption und Anarchie. Kriminelle Machenschaften blühen, Drogen- und Waffenhandel, Entführung und Erpressung sind an der Tagesordnung.

Obwohl sich Steinert auf seinen vielen Reisen schon so manchem Abenteuer gestellt hat und wenig furchtlos ist, hat er bei seinem Abstecher nach Haiti die Hauptstadt Porto Prince weiträumig gemieden. „Ich will noch eine Weile leben.“ Dabei muss die fünf Stunden lange Fahrt als Sozius eines Motorrad-Taxis auf dem Gebirgskamm zurück zur Grenze nicht weniger halsbrecherisch gewesen sein.

Auch in der Domrep sind die Maschinen asiatischen Fabrikats allgegenwärtig und ein billiges und sofort verfügbares Taxi. Doch sei der Fahrstil gewöhnungsbedürftig. „Die Wenigsten fahren dort mit Helm“, hat Steinert beobachtet. 3.000 Verkehrstote bei zehn Millionen Einwohnern werden in der Republik alljährlich beklagt.

Nur wenige Fotos

Wenn auch Standesdünkel in der Dominikanischen Republik nicht ausgeprägt sei - Steinert hatte den Eindruck, dass die Menschen trotz sozialer Unterschiede fast freundschaftlich miteinander umgehen - „ihr Verhältnis zu den Haitianern ist nicht gut“. Sobald im Land etwas nicht funktioniere, würden Menschen aus dem Nachbarland zu Sündenböcken gemacht. „Dabei sind es die Haitianer, die bei ihnen den Zuckerrohr ernten und auf ihren Baustellen schuften“, erzählt Steinert.

Während seines Aufenthaltes im Norden der Domrep hat Steinert jeden Morgen die Ansammlung der haitianischer Tagelöhner an der Straße beobachten können, die für rund einen Euro Stundenlohn Land- und Bauwirtschaft aufrecht erhalten. Kontrastreich seien auch die gesundheitlichen Probleme auf der Insel: Unterernährung auf der einen, Übergewicht, Herzkreislauferkrankungen und Diabetes auf der anderen Seite der Grenze.

Im Unterschied zu früheren Reisen hat Steinert diesmal nur wenige Fotos mitgebracht, aus Haiti gar keins. „Ich hatte die Kamera dort nicht mit, wegen der Gefahr, beraubt zu werden.“ Ein Smartphone habe er nicht, „das lenkt nur ab“.