Wolf läuft Ultra-Marathon ab Jessen

Jäger Peter Planer liest in der Zeitung eine spannende Geschichte. Warum der Mann aus Gütersloh plötzlich ganz aufgeregt ist und was ein Experte dazu sagt.

Jessen/MZ - Als Peter Planer vor ein paar Tagen die Tageszeitung aufschlägt, ist der 71-Jährige ein bisschen von den Socken. In der Neuen Westfälischen Zeitung steht schwarz auf weiß, dass ein Wolf in einem Waldgebiet bei Lichtenau (Kreis Paderborn) beim Absetzen von Kot beobachtet worden ist. Mitarbeiter das Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) aus Nordrhein-Westfalen haben die sogenannte Losung sichergestellt und durch eine genetische Analyse konnte der Wolf mit der Kennung GW2252m zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um ein männliches Tier (Kürzel m) aus dem Rudel „Glücksburger Heide“ in Jessen, das nachweislich seit 2012 besteht.