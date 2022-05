Wohnung in Jessen brennt

Feuerwehr wird am Sonnabend kurz vor 14 Uhr zum Wohnungsbrand in Jessens Bahnhofstraße gerufen

Zu einem Wohnungsbrand wurden Feuerwehren aus Jessen, Schweinitz und Grabo am Sonnabend kurz vor 14 Uhr gerufen. In der Jessener Bahnhofstraße quallte Rauch aus einem Wohnungsfenster im Erdgeschoss. Darauf wurden Mieter einer Wohnung weiter oben in dem Haus aufmerksam. Sie verständigten die Feuerwehr, berichteten sie später der MZ.