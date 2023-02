Jessen/MZ - Es liegt Liebe in der Luft: Am 14. Februar lässt der Valentinstag viele Herzen verliebter Paare höherschlagen. Damit es richtig knistert, machen sich Pärchen jedes Jahr Gedanken, wie sie den Tag verbringen wollen – und was sie sich gegenseitig schenken. Ein hübscher Blumenstrauß, Pralinen, ein romantischer Abend bei Kerzenschein oder vielleicht auch ein Ausflug? Möglichkeiten gibt es reichlich, um den Partner zu überraschen und den Tag in Zweisamkeit zu verbringen. Die MZ hat bei Restaurants, Blumen- und Dekoläden im Landkreis Wittenberg nachgefragt, womit man dem oder der Liebsten am Valentinstag eine Freude bereiten kann.