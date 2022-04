Winzer aus Jessen erwartet guten Wein - Was seinen Vater besonders beeindruckt

Winzer Johannes Zwicker aus Jessen erwartet nach Lese des Müller-Thurgau einen guten Wein. Was die freiwilligen Helfer erzählen und seinen Vater beeindruckt.

Jessen/MZ - Johannes Zwicker steht an der Abbeermaschine und begutachtet die Trauben der Sorte Müller-Thurgau. „Das wird ein guter Wein“, ist der Küfermeister überzeugt, der in seiner jungen Karriere mit Hitze, Trockenheit und dem Marsch der Eisheiligen durch die Reihen schon viel erlebt hat. Beim Start in die Weinlese herrscht schönster Sonnenschein. „Wir ernten auf drei Flächen“, erklärt Zwicker, der stolz ist, dass viele freiwillige Helfer der Familie seit Jahren die Treue halten. Der Winzer aus Jessen zeigt auf eine Fläche hinter dem Haus seiner Eltern und verrät, dass er sich als Kind dort Taschengeld verdient hat. „Deshalb heißt es Kinderweinberg“, sagt er und schwingt sich auf den Gabelstapler.