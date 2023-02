Jugendclub-Chefin Sabine Hoffmann zeigt es an. Am 6. Februar ab 14 Uhr steht für die Ferienkinder mit Anbaden in der blauen Tonne ein ganz besonderer Härtetest auf dem Programm.

Elster/MZ - Für den Sprung ins kalte Wasser fehlt Sabine Hoffmann (noch) die Vorstellungskraft. „Allein bei dem Gedanken schüttelt es mich durch“, betont die Chefin des Jugendclubs „Zuflucht“ Elster und zeigt auf den Zettel mit dem Winterferien-Programm. Hier steht es schwarz auf weiß. Am 6. Februar um 14 Uhr heißt es: Anbaden in unseren blauen Tonnen. Die 59-Jährige betont, dass sie den Mut der Kinder bewundert, freiwillig in das kalte Wasser zu steigen. Mit vor Ort, so die Chefin, sind Sissi Frank, die als Fachangestellte für Bäderbetriebe bei der Stadt die Mutproben mit überwacht, sowie zwei Mitglieder des Kanuvereins „Harmonie“.