Die 34 Erstklässler der Grundschule in Zahna erhalten als Erste ihre Fibeln, für einen guten Start in ihr Schulleben.

Zahna-Elster/MZ - Schon früh am Morgen beginnt die Fibel-Tour. Immerhin wollen die drei Grundschulen – Zahna, Mühlanger und Elster – im Stadtgebiet von Zahna-Elster von der sechsköpfigen Gruppe angefahren werden und über 80 Fibeln und Sonnenblumen an die Erstklässler, die am Montag in den Schulalltag starten, verteilt werden.