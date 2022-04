Wieder ist ein wichtiger Termin, um für das Jessener Land zu werben, abgesagt

Wie Reaktion auf erneute Absage der Internationalen Grünen Woche in Berlin ausfällt und wie eine Demo gestaltet wird.

Im Januar 2020 konnten Hoheiten aus dem Jessener Land noch auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin für die Region werben. Doch 2022 ist das erneut nicht möglich.

Jessen/MZ - „Wir wären wieder hingefahren“, sagt Detlef Polzenhagen. Denn zu den festen Terminen in seinem wie auch im Kalender von Jessener Hoheiten gehört der Besuch der Internationalen Grünen Woche. Traditionell wird am Sachsen-Anhalt-Tag von Jessen aus ein Abstecher in die Hauptstadt unternommen.