Wie wird das Modell „4 plus 1“ des Landes in den Schulen des Jessener Landes bewertet?

Jessen/MZ - In den Lehrerzimmern vieler Sekundarschulen wird derzeit ein Thema besonders heiß diskutiert: Es geht um das Modellprojekt „4 plus 1“, das im Land nach den Sommerferien testweise eingeführt werden soll. Es ist geplant, dass Schüler an vier Tagen in der Woche in Präsenz unterrichtet werden, der fünfte Tag soll fürs Distanzlernen oder für praktische Ausflüge genutzt werden. Die Beteiligung am Projekt Sachsen-Anhalts ist freiwillig. Bisher sind es zwölf Schulen die sich daran beteiligen.

