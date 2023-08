Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ - Noch sei sie recht ruhig, sagt Victoria Post. Doch die Amtszeit der 28. Königin der Glücksburger Heide läuft ab. Nur wenige Tage bleiben noch. Beim Heidefest am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr wird sie ihr Ehrenamt an ihre Nachfolgerin, deren Namen sie noch nicht kennt, abgeben. An dem Tag werde die Wehmut wohl immer stärker werden, je näher die Kürung der 29. Heidekönigin rückt, sagt sie. Allerdings kann sie sich diesmal das gesamte Programm auf dem Festgelände an der „Weintraube“ in Schweinitz anschauen. Darauf freut sie sich. Vor einem Jahr war ihr das nicht möglich, da bis zur Kürung das Geheimnis bewahrt werden soll, welche junge Frau die Königin wird.