Wenn die Schützberger feiern, dann wird am Samstagabend einem besonderen Ereignis entgegengefiebert. Was diesmal geboten wird.

Wie tanzende Männer das Festzelt in Schützberg in Entzücken versetzen

Heimatfest in Schützberg

Wer kann schon von sich sagen, dass er mal durch ein Festzelt gesurft ist. In Schützberg ist soetwas möglich.

Schützberg/MZ - Die Stimmung ist gut, die Spannung steigt. Je später der Samstagabend in Schützberg, umso größer die Erwartungen, schließlich ist der Auftritt des Männerballetts alljährlich der Glanzpunkt beim Heimatfest. Die spannende Frage ist jedes Mal, was die Tänzer diesmal auf das „Parkett“ im Festzelt bringen. Doch bis es soweit ist, kann getanzt werden. Die Musik dafür liefert die TeHo-Combo. Da sorgt so mancher bekannte Hit dafür, dass im Zelt reichlich Bewegung herrscht.