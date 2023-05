Wie soll der Mobilitätswandel gehen? Die Frage, was sollte zuerst da sein – Ladesäulen oder E-Autos? – scheint mir dasselbe Problem wie das von Henne und Ei zu sein. Und wie es aussieht, scheint die Beantwortung ebenso unmöglich. Was klar ist: Das eine geht nicht ohne das andere. Für die Mobilität, wie wir sie kennen – also jederzeit überall hinfahren zu können – braucht es Lademöglichkeiten jenseits von privaten Anlagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.