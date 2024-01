Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Die Einwohner können sich auf die Freiwillige Feuerwehr Jessen verlassen. Alle an die Wehr gestellten Aufgaben konnten in guter und sehr guter Qualität abgearbeitet werden, stellt Ortswehrleiter Daniel Prinz in der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Gerätehaus fest. Nur durch die hohe Einsatzbereitschaft und das Engagement aller sei dies möglich geworden. Wichtig ist ihm auch festzustellen, dass bis auf ein paar kleine Blessuren niemand ernsthaft verletzt wurde und alle nach Einsätzen beziehungsweise Ausbildungen wohlbehalten zurückgekehrt sind.