Wie Leipa im Fall eines großen Feuers in der Glücksburger Heide geschützt werden kann, ist am Sonnabend vom Waldbrandlöschverband Ost, dem Wehren aus den Kreisen Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Dessau-Roßlau angehören, trainiert worden. Anschließend folgt im Wald eine kurze Auswertung.

Leipa/MZ. - Eine große Zahl an Feuerwehrfahrzeugen passiert am Sonnabendvormittag Leipa. Das Ziel des Pulks liegt mehrere Kilometer in der Glücksburger Heide. An einer Weggabelung erfolgt die Einweisung in die Übung. Der Waldbrandlöschverband Ost, dem Feuerwehren aus den Landkreisen Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld sowie der Stadt Dessau-Roßlau angehören, ist am Morgen alarmiert worden und hat sich von einem Treffpunkt in der Kreisstadt Wittenberg auf den Weg in Richtung Einsatzgebiet gemacht. Die Absprachen zum dafür nutzbaren Waldareal seien mit der Eigentümerin, der DBU-Naturerbe GmbH, erfolgt, erläutert Nils Huber, Abteilungsleiter im Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen der Kreisverwaltung Wittenberg.

Für besseres Zusammenspiel

70 Feuerwehrleute, die mit 17 Fahrzeugen unterwegs sind, trainieren das Zusammenspiel bei einem Waldbrand. Angenommen wird, dass in der Glücksburger Heide ein großes Feuer ausgebrochen ist. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen ist zu verhindern, um die Ortschaft Leipa zu schützen. Dazu werden drei Einsatzabschnitte gebildet, an denen das Feuer aufgehalten werden soll. Es gehe neben anderem darum, die Zusammenarbeit der Wehren aus den drei Bereichen zu verbessern, erläutert Maximilian Naumann von der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau. Sie hat die Leitung dieses Waldbrandlöschverbandes Ost.

Aus mehreren Strahlrohren wird in den einzelnen Abschnitten das angenommene Feuer bekämpft. Dabei sind auch Glutnester (dargestellt mit Feuerwehr-Einsatzkleidung) zu liquidieren, hier von der Feuerwehr Jüdenberg. (Foto: Frank Grommisch)

Ins Leben gerufen wurden diese Verbände in Sachsen-Anhalt auf Initiative der Berufsfeuerwehr Halle. Jeweils drei oder vier Landkreise bilden solch einen Löschverband. Ziel sei es, dass bei Großschadenslagen schnell in das Einsatzgebiet verlegt werden kann.

Während Maximilian Naumann das erläutert, werden an drei Waldwegen Feuerwehrfahrzeuge postiert, Schläuche ausgerollt und wird mit der Brandbekämpfung aus den Tanklöschfahrzeugen begonnen. Dabei haben die Feuerwehrleute, auch einige Frauen sind dabei, besonders auf orangene Punkte im Gelände zu achten. Teile von Schutzkleidung von Feuerwehrleuten stellen Glutnester dar, die zu liquidieren sind. Das Vorgehen wird nicht allein vom Boden aus, sondern auch aus der Luft beobachtet. Marko Angermann von der Feuerwehr Roßlau steuert die Drohne, die Bestandteil des Einsatzleitfahrzeugs Sachsen-Anhalt ist, das in Roßlau stationiert ist. „Weil wir so eine große Wehr sind“, fügt er zur Erläuterung an. Die Bilder von der Drohne können in den Einsatzleitwagen übertragen und dort dann Entscheidungen für das weitere Vorgehen getroffen werden.

Es sei die zweite Übung des Löschverbandes, informiert der Einsatzleiter, Brandoberinspektor Marco Barth von der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau. Anliegen sei es, zum Start der Waldbrandsaison gemeinsam zu trainieren. Die Übungskonzeption enthält das „Beziehen von Räumen“ als Schwerpunkt. Ziel sei, dass der „Löschverband verzugslos Einsatzabschnitte übernimmt und ein schneller Löscherfolg erreicht werden kann“. Geachtet wird dabei auch auf die Kommunikation in den einzelnen Ebenen und zwischen ihnen. Darauf achten mehrere Schiedsrichter, darunter auch von der Berufsfeuerwehr Halle, weil sie in der Waldbrandbekämpfung große Erfahrungen habe, wie Marco Barth anmerkt.

Mit im Einsatz in der Glücksburger Heide ist auch der im Landkreis Wittenberg stationierte Waldbrandtanker, den das Land Sachsen-Anhalt beschafft hat und der in der Feuerwehr Apollensdorf stationiert ist. Seit etwa zwei Jahren gehört das Spezialfahrzeug zum Bestand der Wehr. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt Wehrleiter Stephan Murche. Das Fahrzeug sei voll geländegängig, dennoch müsse auf den Untergrund aufgepasst werden, denn der Tanker, der 6.000 Liter Wasser mit sich führt, ist rund 22 Tonnen schwer.

Schnelle Eingreiftruppe

Dem Löschverband gehören aus dem Landkreis Wittenberg die Feuerwehren von Jüdenberg, Zschornewitz, Cobbelsdorf und Apollensdorf an. Dass keine Wehr aus dem Jessener Bereich darin eingebunden ist, kann Abschnittsleiter Michael Wolf schnell erklären: Es seien jene Wehren integriert, in deren Verantwortungsbereich sich nicht so große Waldgebiete wie bei Jessen und Annaburg befinden. Er verweist auf die Einsatztaktik der Wehren und auf die zu gewährleistende Einsatzbereitschaft in den Städten. Die Bildung des Löschverbandes bezeichnet er als „sehr sinnvoll“. Er sieht in dem Verband eine Eingreiftruppe, die im Notfall schnell reagieren könne.

Im Einsatz ist auch der Waldbrandtanker, den der Kreis vom Land Sachsen-Anhalt erhielt und der in Apollensdorf stationiert ist. (Foto: Grommisch)

Am Ende der Übung kann Marco Barth feststellen, dass die Konzeption auf dem Papier auch in der Praxis funktioniere. Die Feuerwehrfahrzeuge werden mit dem Wasser aus einem Löschteich wieder befüllt, bevor sie die Glücksburger Heide in Richtung Jessen verlassen. Zuvor erhalten die Teilnehmer noch den Hinweis, sich auf Zecken zu kontrollieren. Im Bedarfsfall sollten sie sich gleich an die Sanitäter vor Ort wenden.

Auf dem Schulfestplatz, auf dem der DRK-Betreuungszug Jessen die Teilnehmer zum Mittagessen erwartet, werden dann auch noch einige Details besprochen. Etwa zum Berücksichtigen einer Rettungsgasse, damit die Feuerwehrleute gefährdete Bereiche schnell verlassen können, so die Flammen die Baumkronen erreichen sollten. Von Jessen geht es am Nachmittag zurück in die Heimatstandorte, nach mehrstündigem Üben im Interesse einer höheren Sicherheit der Bürger.