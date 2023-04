Wie kann die Prettiner Schlossanlage genutzt werden? Am Donnerstag wird dazu beraten

Prettin/MZ - Witwensitz, Gefängnis, Konzentrationslager: Das Schloss Lichtenburg in Prettin war schon vieles! Aktuell beherbergt es die Gedenkstätte und ist weitgehend leerstehend. Doch was soll das Schloss in Zukunft sein?