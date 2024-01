Wie in einer großen Familie wird in Hohndorf gefeiert

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohndorf/MZ. - Nebel erfüllt am Silvesterabend den Saal der Generationsübergreifenden Begegnungsstätte in Hohndorf. Eine Maschine sorgt dafür und signalisiert so den Gästen, dass der Start des unterhaltsamen Programms unmittelbar bevor steht. Wenig später wird den Besuchern der traditionellen Silvesterparty gezeigt, wie es auf dem Dorf so zugeht und zum Titel „Wir sind alle Dorfkinder“ getanzt. Die Vorzüge des Landlebens gegenüber den Städten werden von den Mitwirkenden gepriesen.