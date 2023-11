Wie in Annaburg an einen bedeutenden Forstmann erinnert wird

Annaburg/MZ. - Im Amtshaus-Museum in Annaburg gibt es jetzt ein „Stubenrauch-Zimmer“. Am Mittwoch wurde es im Beisein von Nachkommen des einstigen Königlich preußischen Oberförsters Georg Stubenrauch eingeweiht. An Geschichte interessierten Forstleuten ist der Name ein Begriff, denn Stubenrauch wirkte von 1896 bis 1921 in Annaburg. Und seinem Engagement ist neben anderem die noch heute bestehende Samendarre zu verdanken.