Sandsäcke werden für das Hochwassergebiet in Mansfeld-Südharz verladen. Der Landkreis Wittenberg hat sie zur Verfügung gestellt.

Jessen/MZ. - Der Landkreis Wittenberg hat dem Landkreis Mansfeld-Südharz, in dem Katastrophenalarm besteht, bei der Hochwasserabwehr geholfen. Über 130 Leute hatten sich am Samstagnachmittag bereit erklärt, in das betroffene Gebiet zu fahren um dort Menschen und deren Hab und Gut zu schützen.