An immerhin 52 Bildern können sich Einwohner und Gäste am Sonntagnachmittag freuen. Was neben anderem Anklang gefunden hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Das konnte sich sehen lassen. Bei bestem Sommerwetter hat Jessen am Sonntagnachmittag einen farbenprächtigen Auszug zum 185. Schul- und Heimatfest erlebt. Immerhin 52 Bilder (im Vorjahr 45) sind an Zuschauern an den Straßen von Jessen-Nord bis zum Festplatz vorbei gerollt. Alle Teilnehmer hatten sich etwas zum Motto „Herausgeputzt, herausgeputzt zur großen Schau in Jessen“ einfallen lassen. Je mehr Ideen in die Bildgestaltung eingeflossen sind, umso größer die Anerkennung von den Passanten links und rechts der Straßen.