Im Programm im Steinsdorfer Zelt wird an frühere Zeiten erinnert. Die Akteure haben sich dafür allerhand einfallen lassen.

Dorffest in Steinsdorf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Steinsdorf/MZ - Das Festzelt ist gut gefüllt am Sonnabendnachmittag. Der Veranstaltungsort für das Steinsdorfer Dorffest in Nachbarschaft des Teichs ist am Sonnabend und Sonntag der Treffpunkt. Auch viele Auswärtige finden sich ein. Das freut auch Pascal Schüler, Vorsitzender des Heimatvereins, und Jan Rothe. Steinsdorf selbst hat 80 Einwohner, sagen sie. Da sei es sehr schön, wenn Einwohner umliegender Orte vorbeischauen.